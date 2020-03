Recensement des jeunes de 16 ans

Le 17/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul

Le recensement des jeunes de 16 ans et + peut se faire en ligne sur le site: www.defense.gouv.fr/jdc



Il faut :

– prévoir les pièces justificatives à scanner et joindre au formulaire : pièce d’identité du jeune, livret de famille, justificatif d’adresse (facture d’eau, d’électricité…)

– Donner obligatoirement une adresse de messagerie pour recevoir son attestation de recensement et un numéro de téléphone pour être contacté



Téléphone du service recensement : 0262 45 91 78 / 0262 45 91 63 (après la période de fermeture liée à l’épidémie de Coronavirus)