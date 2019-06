Recherche coupeurs de canne désespérément

Le 21/06/2019 | Par N.P | Lu 547

Pas toujours facile de trouver des coupeurs de canne. Perçus comme peu attractifs, les métiers salariés agricoles sont souvent boudés. Un manque de main d'œuvre qui constitue un véritable frein au développement du secteur agricole.



Alors que la campagne sucrière s'apprête à débuter, les services de la préfecture, la chambre d'agriculture, pôle emploi, la CGSS-URSSAF), la CAF et le groupement d'employeurs "RUN Réunion" ont souhaité rappeler les dispositifs d'accompagnement existants.



"Dans ce contexte, les filières professionnelles agricoles, en premier lieu la filière canne à sucre, mais aussi les filières de diversification animales et surtout végétales, sont contraintes de s'adapter et doivent mettre en place des solutions alternatives, comme la mécanisation des récoltes", indique la préfecture, qui rappelle : "Pourtant, des solutions existent pour développer un emploi agricole pérenne en permettant de cumuler les minimas sociaux avec les salaires de saisonniers agricoles".



L'occasion aussi de mettre l'accent sur de nouveaux dispositifs qui se sont adaptés ou voient le jour, "à l'exemple du dispositif parcours emploi compétences (PEC) ou des emplois francs".