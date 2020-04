Reconduction du couvre-feu jusqu'à nouvel ordre à La Possession

Le 05/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 282

La maire de la Possession a décidé de prolonger le couvre-feu pour sa commune jusqu’à nouvel ordre. Instaurée depuis le lundi 30 mars à 20h, la mesure a démontré des "résultats probants". Seuls trois regroupements d’individus ont été relevés cette semaine et les nuisances sonores ont largement diminué.



"Beaucoup de citoyens sont ainsi satisfaits et soulagés de l’application cette mesure, car ils comprennent que la santé de tous passe avant la liberté de chacun. Je tenais ainsi à remercier la Police municipale et la Gendarmerie qui veillent à la sécurité de tous", se félicite Vanessa Miranville dans un communiqué.