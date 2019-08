"Reconnaître et favoriser les auxiliaires des cultures à La Réunion"

Ce nouvel ouvrage de 130 pages apporte des réponses précises aux professionnels qui souhaitent maîtriser la protection agroécologique des cultures.



On y découvre plus de 200 illustrations de grande qualité présentant une centaine d'espèces d'auxiliaires observées à La Réunion mais aussi dans d'autres territoires de l'océan Indien. En apportant des réponses rapides sur le terrain, ce guide est un outil destiné aux agriculteurs, techniciens, formateurs et enseignants qui sont confrontés au quotidien à des difficultés de reconnaissance des auxiliaires dans les champs.



Mais c’est aussi un outil de formation et d’enseignement auprès des étudiants et des chercheurs. Le guide apporte également des recommandations concrètes pour favoriser l’apparition, le maintien et le développement des auxiliaires dans les cultures ou leur environnement.



Il est édité à 2 750 exemplaires et sera diffusé lors des formations et des animations agricoles.



Ce guide a été conçu et élaboré par des spécialistes des auxiliaires des cultures, appartenant au Cirad et à la Chambre d’agriculture de La Réunion, ayant des profils et des compétences complémentaires (entomologie, agronomie, écologie, photographie).



Une édition destinée au grand public est prévue d'ici 2021.