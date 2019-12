Record historique de consommation électrique ce mardi à La Réunion

Le 18/12/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1083

Alors que la chaleur estivale est déjà bien installée sur notre île, EDF a enregistré un nouveau record historique de consommation électrique : "pour la première fois de son histoire à La Réunion, ce mardi 17 décembre à 11h59, la consommation d’électricité a atteint un pic de 502 MW."



Ce pic de consommation a été anticipé par le fournisseur d’énergie, qui a ensuite ajusté l’équilibre entre la production et la consommation à la seconde près. 79% de l’électricité était issue de source thermique, 17% de source solaire et 5% d’hydraulique.



Cette forte augmentation de la consommation électrique est principalement due à la hausse des températures et à l’utilisation renforcée de climatiseurs et de ventilateurs par la population.



"Dans cette période de forte consommation, l'adoption de gestes simples permet de maîtriser sa consommation d'électricité et ainsi d'agir sur sa facture et l'environnement comme : éteindre les appareils en veille, déconnecter son téléphone de son chargeur lorsqu'il est totalement chargé, activer la touche "éco" de son lave-linge et de son lave-vaisselle, ne pas laisser les réfrigérateurs ou congélateurs ouverts trop longtemps, etc. " indique EDF.