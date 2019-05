Récup’ et créativité au programme de l’atelier couture !

Le saviez-vous?

Avant l’arrivée de TTR en 2014, 4 000 tonnes de déchets textiles étaient enfouis.

Depuis 2014, cette quantité est en baisse grâce à la récupération des textiles qui sont ensuite réutilisés ou transformés.



Aiguilles, bouts de tissus, épingles et doigts de fée… Les participants du Défi zéro déchet ont réalisé de beaux tawashis, des petites charlottes ou encore des bee wraps ! Grâce à leurs créations, fini les films plastiques étirables ou encore les éponges à jeter…Ils étaient une vingtaine de participants à répondre présents pour cet atelier couture qui s’est déroulé ce mercredi 15 mai, dans la zone de Cambaie à Saint-Paul.Dans un premier temps, le groupe s’est rendu à Titang Récup (TTR), le centre de tri des Textiles à La Réunion.Puis direction le local de Récup’R , où trois ateliers manuels se sont décousus pour les participants !1) Béatrice Hierholz, couturière de métier : elle a su guider les participants à utiliser la machine à coudre, afin de créer …… de magnifiques et pratiques sacs à vrac ! … Ou encore des charlottes à plat, pour préserver les aliments et les transporter en sécurité.2) Camille Viot, référente du groupe de Foyers “Les Colibris” et sa fille Prune : Dites STOP aux films étirables en plastique jetable !3) Sylvain Barbot d’ Ekopratik et Nolwenn Lebret, référente du groupe de Foyers “Retarda’terre” : ils ont accompagné les participants dans la réalisation de Tawashis. Facile à réaliser, comme un jeu d’enfant !Ces éponges faites à base de tissus ont été une réelle découverte pour certains ! Ce sont des éponges réutilisables et lavables !Voyons ça en vidéo !