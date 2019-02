Reçus à la Région, des gilets jaunes veulent un conseil décisionnaire

Le 25/02/2019 | Par SI | Lu 225

Une délégation de collectifs de citoyens a été reçue ce lundi après-midi dans les locaux de la Région Réunion pour demander à cette dernière de mettre fin à son conseil consultatif citoyen. À la place du "Cap Citoyen Réunion" lancé par la collectivité régionale, les gilets jaunes présents souhaitent la mise en place d'un conseil décisionnaire.



"Ce conseil se fera avec nous et la population", lance Pascal Lagrave, membre de la délégation reçue cet après-midi à la Pyramide inversée. Il reproche à cette dernière d'avoir créé une plateforme "derrière le dos des gilets jaunes": "pour construire quelque chose, il faut consulter le peuple. Mais la Région veut le faire sans la participation des citoyens et des collectifs qui ont travaillé sur le terrain".



De plus, M.Lagrave estime que Cap Citoyen Réunion "ne répond pas" aux questions des citoyens. "La question que la Région aurait dû poser avant la constitution de ce conseil est de savoir si ce dernier devait être consultatif ou décisionnaire. Nous sommes partisans du second choix, à savoir que les décisions soient prises avec les collectifs et les citoyens. Cela fait trop longtemps qu'on a décidé pour les Réunionnais", poursuit-il.



Un nouveau rendez-vous est d'ores et déjà pris entre le collectif et les élus de la Région ce jeudi à 10h.