Réduction des déchets : un appel à projets lancé dans l’Ouest

Le 03/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 116

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) lance un appel à projets destiné aux associations. Objectif : donner une seconde vie aux déchets d’équipements électriques et électroniques. (Photo TCO)Dans la poursuite de ses actions en faveur du développement économique et de la réduction des déchets (notamment celles en faveur de l’allongement de la durée de vie des objets: Trokali , promotion de l’annuaire de la réparation, appels à projets 2nde vie des objets, financement des recycleries), le TCO lance un appel à projets dédié aux associations afin de mettre à disposition à loyer modéré un local de 300m² visant principalement à donner une 2nde vie aux déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E).Vous êtes une association et vous êtes intéressée ? Rendez-vous sur le site du TCO pour télécharger l’appel à projets qui précise l’objet, les critères de sélection, le calendrier et les modalités de souscription à cet appel à projets.La date limite de réception des réponses à l’appel à projets est fixée, sans dérogation possible, au vendredi 15 novembre 2019 à 23h59 locales.