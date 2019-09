Référendum à la DRFIP : Rejet de la géographie revisitée à La Réunion

Le 13/09/2019 | Par Pierrick Ollivier - CGTR Finances publiques | Lu 139

Les agents de la DRFiP de La Réunion ont participé massivement au référendum organisé par l'intersyndicale CGTR - SOLIDAIRES. 643 collègues ont voté le 12 septembre, soit un taux de participation de 76,36%.



Bulletins nuls : 5



Suffrages exprimés : 638



A la question "Approuvez-vous le projet de réorganisation des Finances Publiques de La Réunion appelée géographie revisitée ?"



11 agents ont répondu OUI, soit 1,72%

613 agents ont répondu NON, soit 96,08%

14 agents sont sans opinion, soit 2,20%



Ce vote est un véritable camouflet pour la direction locale qui a élaboré le projet de géographie revisitée pour La Réunion !



C'est aussi un rejet massif de la politique de démolition des services publics engagée par Darmanin et le gouvernement.



La mobilisation des agents contre la destruction de notre service public et des emplois publics devra se confirmer le lundi 16 septembre, journée nationale d'action unitaire à la DGFiP.



TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 16 SEPTEMBRE !

TOUTES ET TOUS AU RASSEMBLEMENT DEVANT LA DRFIP A PARTIR DE 9H00 !