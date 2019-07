Référendum d’initiative citoyenne : Une toute première votation à Saint-Denis

Le 12/07/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 154

La première consultation sur le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) se tiendra ce samedi à Saint-Denis, organisée par le collectif RIC Réunion. L’objectif est d’inciter les Réunionnais à prendre position sur la création de ce référendum. Pour rappel, il s’agit d’un dispositif de démocratie directe permettant de saisir la population par référendum sans l’accord du gouvernement. Ce sont les Gilets Jaunes, notamment, qui l’ont revendiqué l’année dernière.C’est donc l’occasion de s’informer sur ce nouvel outil et de voter sur place grâce aux quatre urnes qui seront déployées sur la rue Maréchal Leclerc de 9h à 17h. Un huissier s'assurera de sceller les urnes le matin. Vers 17h30 un dépouillement des urnes sera effectué en public et les résultats seront communiqués à la presse.Ce sera aussi l'occasion d'informer et de permettre à ceux qui le souhaitent de voter également sur la procédure du Référendum d'Initiative Partagée (RIP) portant sur la privatisation des aéroports de Paris qui se déroule du 12 juin 2019 au 12 mars 2020.Cette opération est la première d'une longue série puisqu'il est envisagé de l'organiser sur les 24 communes de l'île dans les mois à venir, et ce de manière à pouvoir toucher les Réunionnais ne pouvant pas se déplacer.Toute personne souhaitant participer à cette action citoyenne ou aux prochaines est invitée à envoyer un email à votationsurleric@gmail.com