Réforme des retraites : Au contraire, "les femmes seront les grandes perdantes"

Le 23/01/2020 | Par Prisca Bigot | Lu 297

Au Premier ministre, qui a assuré que "les femmes seront les grandes gagnantes" de la réforme des retraites, elles ont envie de lui répondre qu’elles sont au contraire "les grandes perdantes". Mobilisées depuis le début des manifestations, les femmes de l’intersyndicale ont lancé, ce jeudi, un appel à un rassemblement plus massif des femmes dans les rues.



Après une distribution de tracts hier en prévision du défilé de demain à St-Pierre et St-Denis, la grève se poursuit pour tous afin de demander le retrait du régime universel de retraite par points. Malgré sept semaines de conflit, la réforme sera présentée ce vendredi en Conseil des ministres.



"Les femmes représentent les 2/3 des travailleurs dans le secteur du soin, assurent 3/4 du travail domestique non rémunéré, sont sur-représentées dans les secteurs les plus précaires, souffrent des inégalités de salaire et de pensions, et partent en retraite plus tard", pose d’emblée comme constat Marina Amony, porte-parole de l’intersyndicale femmes.



Un constat qui ne va pas s’arranger avec la réforme des retraites défendue par le gouvernement, poursuit la syndicaliste. "Les femmes et les mères de famille sont les victimes n°1 du système Macron". Dans le système actuel, elles ont droit à 8 trimestres de cotisation par enfant. Avec la réforme, cette majoration est supprimée. "Il faudra attendre 64 ans au mieux, 67 au pire pour ne pas subir de décote". Aussi, la majoration de pension de 10% à partir du 3e enfant passe à 5% au premier enfant au bénéfice de la mère ou du père. "Il sera alors plus intéressant que celui dont le salaire est le plus élevé en ait le bénéfice…majoritairement le père", déplore Marina Amony.



La place de la femme



Pension de réversion touchée plus tard, départs anticipés supprimés, familles monoparentales enlisées dans la précarité, femmes fonctionnaires plus durement touchées… "le système Macron nous demande de choisir entre notre famille et notre emploi et c’est inadmissible". Autour de la syndicaliste, d’autres femmes au parcours et statuts différents, mais pour toutes une chose est sûre: "le gouvernement cherche à nous enfermer dans un rôle encore plus réducteur", dénoncent-elles.



"Demain, sous la pluie nous serons là". "Si le gouvernement est coriace, c’était sans compter les femmes tenaces", lance Sylvie Azoulay de FO Région.



Toutes sont concernées, qu’elles soient au chômage ou actives, elles "doivent nous rejoindre dans la rue". Car derrière la question des retraites se pose la question de l’emploi. "Avec cette réforme, le gouvernement avoue qu’il ne va pas régler le problème de l’emploi", souligne Katel Louarn de FO SNUDI. L’emploi, clé de l’indépendance pour de nombreuses femmes.



"Nous ne sommes qu’au début du combat", assurent-elles.