Réforme des retraites: La CGPER s'interpelle sur l'exclusion des paysans d'Outre-mer

Le 18/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 166

C'est stupéfaite que la CGPER apprend que le projet de réforme des retraites, dit universel, n’inclut pas les paysans des départements d’outre mer.



Alors que les niveaux de pension des retraités métropolitains sont déjà faibles, ceux des ultramarins sont d'autant plus éloignés de ces standards. "En moyenne, le montant de retraite d'un pensionné dans les outre-mer s'élève à 330 euros contre et 750 euros dans l'hexagone", souligne-t-elle.



Alors que le gouvernement a mis son veto à la loi Chassaigne, la CGPER déclare que ce dernier rajoute de l’injustice et une inégalité supplémentaire en excluant les paysans d’Outre mer des discussions sur la réforme des retraites en cours. Cette loi qui avait pour objectif de corriger cette situation en revalorisant les plus petites retraites agricoles y compris en Outre-mer.



Dans un contexte de vie chère, de forte précarité, la CGPER dénonce ainsi cette discrimination et exige la revalorisation des retraites agricoles et que le cas des retraites agricoles d'Outre-mer soit traité dans le processus actuel de réforme.