Réforme des retraites : La sur-rémunération des fonctionnaires Outre-mer sera soumise à cotisation

Le 29/01/2020 | Par LG | Lu 1471

Une partie de la sur-rémunération des fonctionnaires en Outre-mer sera intégrée dans leur retraite, dans le cadre du futur régime universel de retraite, et seront donc soumis à cotisations, a annoncé mardi la ministre des Outre-mer Annick Girardin, à l’Assemblée nationale.Interrogée par le député Les Républicains de La Réunion David Lorion, la ministre a indiqué que dans le projet de loi sur les retraites, un article "permet effectivement aux ultramarins fonctionnaires de cotiser (…) sur leurs sur-rémunérations", reprend le site Outremers360 Une partie de cette sur-rémunération sera donc "soumise à cotisation ; à l’instar des autres primes, s’agissant des cotisations salariales, elles seront mises en œuvre de manière progressive sur 15 ans, l’employeur prenant à sa charge la différence par rapport à la cotisation totale", ajoute-t-elle dans un courrier adressé aux parlementaires ultra-marins le 10 janvier."Le plafond de l’assiette de sur-rémunération sur laquelle s’appliqueront les cotisations sera fixé par décret", a précisé la ministre au député David Lorion qui a déploré que "les taux, les plafonds" seront connus "non pas au moment du vote de la loi et des amendements mais après le vote de la loi".La ministre a rappelé qu’une mission-flash a été lancée par la délégation Outre-mer de l’Assemblée nationale pour examiner notamment "l’impact" de cette mesure, "parce que cela a un impact sur (…) le pouvoir d’achat (des fonctionnaires en outre-mer, ndlr) puisqu’ils cotiseront plus, mais aussi sur les collectivités territoriales, qui sont déjà en grande difficulté dans les territoires d’Outre-mer et qui devront aussi cotiser".Pour rappel, en Outre-mer, les fonctionnaires bénéficient d’une sur-rémunération, c’est-à-dire une majoration de leur traitement brut, justifiée notamment par le différentiel de coût de la vie avec l’Hexagone, qui varie de 40% (Guadeloupe, Guyane, Martinique) à 54% (La Réunion). Dans les collectivités d'Outre-mer, les fonctionnaires bénéficient par exemple d’une majoration de 108 % à Saint-Pierre et Miquelon ou en Polynésie française (pour les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent).