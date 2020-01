Réforme des retraites: Le retour des gilets jaunes à La Réunion le 11 janvier

Le 08/01/2020 | Par Charline Bakowski

En métropole, les anti-réforme des retraites entament leur 35e jour de grève. Les transports en commun fonctionnent toujours au ralenti, mais les négociations ont repris ce mardi 7 janvier. Edouard Philippe tente d'apaiser les débats en se disant "ouvert" à la discussion. Afin d'éviter de nouveau blocage, le Premier ministre confie être prêt à affiner le projet de réforme. Bien que la question de l'âge pivot fut abordée, les syndicats n'ont pas trouvé les annonces du Premier ministre suffisantes et comptent durcir le mouvement. Ils prévoient notamment deux nouvelles journées de mobilisation les 9 et 11 janvier.



Alors que la situation en métropole est toujours aussi préoccupante, à La Réunion les manifestants se faisaient plutôt silencieux. Les grèves des 5 et 17 décembre ont rassemblé des milliers de Réunionnais, mais depuis le mouvement est au point mort. Du moins en apparence, car en réalité la motivation et la mobilisation sont toujours bien présentes. Mais les syndicats réunionnais sont lucides: établir un rassemblement massif en pleine période scolaire serait mission impossible. Ils déclarent ne pas suivre les deux jours de manifestation nationale, mais ils mèneront plusieurs actions.



Le jeudi 9 janvier est notamment prévue une journée "port mort". Les Finances publiques seront également mobilisées aux côtés des dockers lors de cette journée. L'intersyndicale prévoit un rassemblement à la mairie de Saint-Pierre à 10 heures et plusieurs rencontres et discussions auront lieu sur l'île pour informer sur les conséquences du projet de réforme.



Le samedi 11 janvier annonce quant à lui le retour des gilets jaunes. Afin d'éviter aux manifestants de perdre une journée de salaire, les gilets jaunes ont souhaité renouveler leur journée de mobilisation le samedi. Ils prévoient donc un rassemblement à 9 heures à la mairie de Saint-Pierre, avant de poursuivre au rond-point des Azalées au Tampon. Cette journée sera l'occasion pour les gilets jaunes de rappeler leurs revendications. Ils invitent cependant les syndicalistes à se joindre au mouvement.