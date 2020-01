Réforme des retraites: Les syndicats réunionnais réagissent au retrait provisoire de l'âge pivot

Le 13/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 333

Edouard Philippe a annoncé ce samedi 11 janvier, après une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, suspendre provisoirement la question de l'âge pivot à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein.Le Premier ministre met désormais au défi les partenaires sociaux de trouver des solutions afin de trouver un système de retraite équilibré. Edouard Philippe prévoit cependant de réintroduire à terme l'âge pivot, qui est, selon lui, la meilleure façon de garantir le retour à l'équilibre du système actuel et la pérennité et l'équilibre financier du système futur. Un accord doit être trouvé d'ici fin avril, à l'issue de la conférence de financement. Si les syndicats n'arrivent pas à apporter une solution, c'est le gouvernement qui décidera par ordonnance.Tout comme au niveau national, les syndicats réunionnais réagissent à cette annonce du gouvernement. La CGTR maintient plus que jamais son action pour le retrait de la réforme d'une retraite à points. Selon elle, ce système entraînerait, "notamment à La Réunion où la situation est déjà effroyable, un appauvrissement généralisé de la population la plus âgée". Que ce soit au niveau national ou local, le syndicat pense que ce retrait provisoire de l'âge pivot est "un moyen de faire reculer la mobilisation, mais ne change rien" au fait qu'il rejette totalement cette réforme.Les rassemblements prévus au niveau national le 16 janvier seront poursuivis au niveau local, avec un rassemblement à la Préfecture de Saint-Denis et un autre à la mairie de Saint-Pierre, à partir de 9 heures. La FSU rejoindra l'intersyndicale pour cette journée de mobilisation.Pour la FSU Réunion, avec cette annonce Édouard Philippe ne fait que "décaler la mesure à 2027". Pour la FSU, ce n'est pas les "questions autour de l'âge pivot qui changeront quelque chose, car c'est toute l'architecture du projet qui est mauvaise". C'est pourquoi le syndicat souhaite poursuivre les mobilisations "jusqu’au retrait du projet". Il s'engage à "soutenir financièrement tous les salariés en grève reconductible depuis des semaines" grâce à une caisse de soutien, créée par l'interprofessionnelle de La Réunion.