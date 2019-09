Refusant de partager le dernier verre de rhum, il prend un coup de couteau

Le 23/09/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 516

Les faits se sont déroulés le 20 septembre dernier à la Saline. Une fois n'est pas coutume, c'est l'alcool qui est l'élément déclencheur d'une scène qui aurait pu se terminer aux assises. T



Trois dalons font la fête lorsque le frère de celui qui reçoît, Thierry.G, arrive et se joint à eux. Plusieurs verres de rhum plus tard, alors qu'il ne reste plus qu'un verre à boire, l'un des convives refuse de partager son breuvage avec Thierry.



Qu'à cela ne tienne, Thierry s'offusque et lui demande de quitter son domicile. Le jeune homme s'exécute et se lève pour partir. Alors qu'il est de dos, il reçoît un coup de couteau dans le cou et reçoit un galet dans l'arcade. il se verra attribuer par les urgences une ITT de 3 jours. Thierry, de son côté, pas rancunier, part se coucher tranquillement. Ce sont les gendarmes qui le réveillent aux alentours de 22h30 afin de le placer en garde à vue. Il sera relevé, un peu plus tard, avec un taux d'alcoolémie de 0,67 mg/l d'air.



Malgré ses 9 mentions, il n'avait jamais été incarcéré



Thierry.G, est impressionnant de calme et de distance face à la gravité des faits. Il prétend avoir été agacé par le désordre qui régnait chez lui à son arrivée. Il reconnaît le coup de couteau mais explique n'avoir aucun souvenir du jet de galet dont la victime, présente à l'audience, porte les stigmates. Durant l'audience, il se repent autant qu'il peut devant le tribunal de sa dépendance à l'alcool.



"Il y a une différence entre son calme et la gravité des faits. Il ne réalise pas la gravité de ses actes. Le seul sujet de discorde, c'est le dernier verre, mais le seul à avoir mis le désordre c'est lui. il ne se souvient pas du galet, c'est particulièrement inquiétant", explique la procureure. Elle requiert 1 an de prison, la révocation de 8 mois d'un précédent sursis ainsi que le maintien en détention au regard des 9 mentions de son casier.



Le tribunal, après en avoir délibéré, condamne Thierry.G à une peine de 18 mois de prison dont 10 mois de sursis mise à l'épreuve assortis du maintien en détention. Malgré ses 9 mentions, il n'avait jamais été incarcéré et se verra cette fois goûter aux joies de la détention.