Réglementation d'approche et d'observation des cétacés: Le Préfet demande l'avis de la population

Le 04/06/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 354

La Réunion a le privilège d'accueillir dans ses espaces maritimes des cétacés, baleines et dauphins, donnant l'occasion de spectacles extraordinaires. Les baleines à bosse, en particulier, sont présentes à un stade sensible de leur cycle de développement (reproduction, mise bas, repos). Il est important de garantir des conditions d'observation respectueuses de ces animaux tout en assurant un risque limité pour celles et ceux qui s'en approchent.Une concertation approfondie des différents partenaires de l'observation des cétacés a permis de préparer un projet de réglementation contribuant à mieux répondre à ces objectifs. Le moment est venu d'élargir cette consultation à toute la population pour que la voix de chacun puisse être entendue sur ce sujet particulièrement suivi.Le préfet de La Réunion souhaite recueillir l’avis du public. Ainsi, vous pourrez participer à la consultation du 5 au 11 juin 2019 en cliquant sur le lien suivant http://www.reunion.gouv.fr/projet-d-arrete-portant-reglementation-de-l-a5338.html ou en envoyant vos contribuions à l’adresse mail am.dm-soi@developpement-durable.gouv.fr