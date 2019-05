Remise de la médaille du travail à 120 agents du Département

Après 153 de ses agents du Nord et de l’Est de l’île réunis ce mardi 14 mai à Saint-Denis, le Département a remis la médaille du travail à 120 agents du Sud et de l’Ouest, ce jeudi, au musée de Villèle.



Cyrille Melchior a une nouvelle fois exprimé la reconnaissance de la Collectivité départementale. Le président du Département a salué "les qualités professionnelles, le savoir-faire et le savoir être" de chacun des agents concernés. « Votre investissement au service de la population réunionnaise est exemplaire », souligne Cyrille Melchior, s'adressant aux agents mis à l'honneur. « Chacun de vous apporte une pierre à la construction de La Réunion ».