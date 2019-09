Remise des bons POP 2019/2020 et visite de l’arboretum du lycée Évariste de Parny

Le 19/09/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 185

Vincent PAYET, Vice Président de la Région délégué au numérique a remis, ce mercredi 18 septembre, les premiers bons POP 2019/2020 à une classe d’élèves de seconde du Lycée Evariste de Parny situé à Plateau Caillou en présence du Recteur de La Réunion, Vêlayoudom MARIMOUTOU, de Faouzia VITRY Vice Présidente déléguée à la jeunesse, de Nathalie NOEL, conseillère régionale déléguée à l’économie circulaire et de la Proviseure du Lycée, Dominique REMY.Le volet ordinateur portable : chaque élève de seconde et apprenti de 1ère année de CAP ou de Bac Pro a la possibilité d’acquérir un ordinateur portable convertible sans conditions de ressources. L’aide se matérialise par un bon POP d’une valeur de 350€ pour l’achat de l’équipement chez les revendeurs agréés par la Région.Le volet connexion internet solidaire : l’aide à une connexion internet est proposée aux familles les plus modestes, sous conditions de ressources et se matérialise sous la forme d’une aide de 20€ par mois versée aux familles (par trimestre). Cette aide s’adresse aux primo lycéens et apprentis préalablement boursiers à l’échelon 3 en classe de 3e ou à l’échelon 6 en classe de seconde, de première ou de terminale.Afin d’accompagner les élèves dans la prise en main et l’utilisation optimale de leur outil informatique, un animateur POP mis à disposition par la Région dans chaque lycée, organise et met en place durant toute l’année des ateliers adaptés à leurs besoins.Par ailleurs, à cette occasion, les Conseillers Régionaux et le Recteur de l’Académie de La Réunion ont pu visiter l’arboretum et le mur végétal du Lycée Evariste de Parny, réalisés par les équipes et les élèves.Labellisé E3D (Établissement engagé dans une Démarche globale de Développement Durable) de niveau 3, le lycée dispose de 10 écodélégués et mène à leurs côtés des actions en faveur de l’économie circulaire telles que l’usage d’un composteur, la mise en place de poubelles de tri, la limitation du gaspillage alimentaire à la cantine ou encore l’entretien d’un jardin d’arbres fruitiers.Cette démarche de développement durable fait écho au scénario « zéro déchet » intégré dans les actions inscrites au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en faveur de l’économie circulaire, pour une Réunion “Ecopositive”.

Toutes les informations sur le POP 2019-2020

