Remise des clés au lotissement Pimpin – Babafigues

Le 26/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 100

Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé a procédé le 21 juin à la remise des clés aux locataires du lotissement Pimpin – Babafigues en présence de l’élue déléguée au logement Annie Pignolet et de Nadine Sevétian, élue de quartier.



Situé chemin d’Eden à Saint-Gilles-Les-Hauts, le nouveau lotissement collectif de la Shlmr offre 57 LLTS et 27 LLS. L’occasion pour le représentant de la société immobilière de rappeler que la Shlmr représentait 51,5% du parc à Saint-Paul avec 2 939 appartements pour un volume de 5 703 logements sociaux sur le territoire.



La nouvelle opération qui a bénéficié des crédits de la LBU aura coûté la coquette somme de 16 millions d’euros et généré 55 emplois à temps plein, avec une pointe avec 80 ouvriers, tout au long de la durée du chantier.