Remplacement de Sudel Fuma : Virginie Chaillou-Atrous fait appel

Le 13/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 538

Suite au décès de l'historien Sudel Fuma en 2016, maître de conférence à l'Université de La Réunion, c'est la Nantaise Virginie Chaillou-Atrous qui avait été sélectionnée pour le remplacer.



Elle s'était retrouvée en tête sur la liste de classement par ordre préférentiel des candidats sélectionnés à la suite du concours de recrutement destiné à pourvoir le poste de maître de conférences intitulé "histoire de l’esclavage, de l’engagisme et de l’économie dans les colonies du sud-ouest de l’océan indien aux XVIIIème et XIXème siècles".



A cette époque, le CREFOM avait riposté et avait obtenu gain de cause en première instance. Le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion avait en effet annulé le recrutement d’un maître de conférences en histoire à l’université de La Réunion.



Or, Virgine Chaillou-Atrous, suivie du ministère de l'enseignement supérieur, a décidé de faire appel de cette décision du 22 juin 2017. L'audience est prévue ce 14 mai prochain à la Cour administrative d'appel de Paris.