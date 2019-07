Rencontre avec les bacheliers

Le 16/07/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 89

La Région accompagne les lycéens réunionnais durant leur scolarité et continue à les accompagner durant leurs parcours d’études. Des dispositifs concrets et volontaristes leur garantissent de bonnes conditions de réussite et des perspectives d’insertion professionnelle.



À la suite des examens du baccalauréat général, technologique et professionnel 2019, le Président de la Région Réunion, Didier ROBERT a rencontré les lauréats méritants de par leurs situations particulières (situation personnelle, familiale particulière, problèmes de santé, les lycéens en situation de handicap ou encore les lycéens ayant fait preuve d’une implication exemplaire).



Retour en images :