Rencontre entre le Président de Région et l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec l’Etranger (APCAE)

Le 12/11/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 87

Cap sur Le Monde, Cap sur La Chine : Rencontre entre le Président de Région et l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec l’Etranger.



Ce jeudi 7 novembre, Le Président de Région a rencontré, La Vice-Présidente de l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec l’Étranger (APCEA), Madame Yi Lin à Pékin.



Cette organisation populaire nationale chargée de la diplomatie non gouvernementale de la République Populaire de Chine, a pour mission de renforcer l’amitié entre les peuples, d’accroitre la coopération internationale, de sauvegarder la paix mondiale et de promouvoir le développement commun. Après avoir salué une rencontre franco-chinoise des plus constructives entre les Présidents Emmanuel Macron et Xi Jinping, Madame Yi Lin a tenu à féliciter Monsieur Didier Robert pour sa présence dans la délégation du Président français et le travail mené pour le rapprochement de La Réunion et de la Chine dans les domaines culturel, économique et touristique.



Le Président Didier Robert a tenu à remercier Madame Yi Lin pour la qualité des échanges opérationnels entre ses collaborateurs et les services régionaux, ainsi que les échanges constructifs et amicaux entre l’APCAE et les partenaires locaux que sont la Fédération des Associations Chinoises (FAC) et l’Association des Chefs d’entreprises et des Cadres Chinois de la Réunion (ACCR), afin de construire les relais pour l’avenir, renforcer l’amitié entre La Réunion et la Chine et ouvrir La Réunion sur le monde.



L’APCAE et la Région Réunion, souhaitent communément organiser une grande manifestation culturelle dés 2020, avec une résonance régionale dans le cadre des 60 ans des relations entre l’APCAE et l’Association sino-africaine, mettant en valeur l’ensemble des domaines artistiques.