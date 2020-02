Rencontre le Président de Région et le PDG D’Orange Stéphane Richard

Le 04/02/2020 | Par La Réunion Positive | Lu 81

Pour une “Réunion 100 % Connectée”

Ce vendredi 31 janvier 2020, le Président de Région, Didier Robert a reçu le Président Directeur Général d’Orange, Stéphane Richard à l’Hotel de Région.Cette rencontre fut l’occasion pour Le Président de Région d’évoquer le marché de performance de Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance de communications électroniques à très haut débit a attribué au groupement ORANGE / CIRCET / SOGETREL, passé au mois de mai 2019.Ce marché d’une durée de 5 ans porte sur un montant pour la tranche ferme de 24 220 577,91 € avec pour objectif de faire de La Réunion la première région française totalement fibrée à l’horizon de fin 2021.Le Président de Région et Stéphane Richard sont revenus sur les points d’avancement du marché avec les différentes étapes déjà franchies par Orange et ses 2 sous-traitants.Le 3ème trimestre 2019 a été consacré à la mobilisation et la mise en place des équipes.Dès le 4ème trimestre, les études détaillées ont démarré et les premières études ont été livrées en fin d’année.Orange et les 2 autres co-traitants se sont fortement mobilisés sur :La mise en place des différentes procédures pour obtenir les autorisations d’installation ou de déploiement de la part des différents tiers concernésLa mise à jour du relevé de locaux à raccorderLe recensement des infrastructures mobilisablesLa réalisation des premières étudesL’élaboration et l’approbation du catalogue de servicesLa rythme du déploiements de la fibre dans les 6 communes concernées par les zones blanches sont :1er Trimestre : Les Avirons / Sainte Rose2e Trimestre : Entre Deux / Saint Philippe /3e trimestre : Salazie4e trimestre : CilaosDe plus, Le PDG d’Orange est revenu sur le plan quinquennal pour les 5 prochaines années, intitulé « Engage 2025 », véritable feuille de route du groupe pour les orientations stratégiques à venir.4 axes prioritaires seront développés pour "Engage 2025" :Réinventer le métier d’opérateurAccélérer sur les territoires porteurs de croissancePlacer la data et l’IA au cœur de notre modèle d’innovationConstruire ensemble l’entreprise de demain