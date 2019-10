Rencontres de la sécurité: Plusieurs actions menées sur l'île

Le 08/10/2019

Les rencontres de la sécurité ont lieu du mercredi 9 au samedi 12 octobre 2019 à La Réunion et dans toute la France.

Depuis 2013, ceux qui veillent sur la sécurité des Français leur donnent rendez-vous lors de ces rencontres de la sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière, agents des services de l’État et militaires vont au-devant du plus grand nombre pour mettre en lumière leur action au quotidien. Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, dans des conditions souvent difficiles, d’illustrer et de faire partager leur engagement de tous les jours.