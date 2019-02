Rencontres en métropole des étudiants réunionnais en mobilité

Les rencontres auront lieu dans 4 grandes villes :

LILLE, le lundi 25 février de 18h à 22h ;

PARIS, le mardi 26 février de 17h30 à 21h ;

RENNES, le mercredi 27 février de 18h à 22h ;

STRASBOURG, le vendredi 1er mars de 18h à 22h30 ;

Contacts :

Étudiantes, étudiants,Dans le cadre du Programme du Fonds Social Européen (F.S.E) 2014-2020 et du dispositif départemental d'intervention en faveur des étudiants,vous bénéficiez d'un accompagnement dans votre parcours d'études supérieures en mobilité.A ce titre, le Département vous invite à une présentation et à un échange.Préfecture du Nord2 Rue Jacquemars GiéléeAccès Métro Rihour ou République Beaux-ArtsRégion Île-de-FranceHémicycle Simone Veil, situé au 57 rue de Babylone, Paris 7eDépartement d’Ille et VilaineAuditorium des Archives départementales1, Rue Jacques LéonardAccès Bus : Lignes C4 ou 14Accès Métro : PontchaillouHôtel du Département du Bas-RhinSalle 1005Place du Quartier BlancAccès Tram F : Alt Winmärik ou Bus 10 : Hôtel du DépartementSi vous vous êtes déjà inscrit, merci de ne pas faire de nouvel enregistrement.Dans le cadre de ses dispositifs d’accompagnement des étudiants, le Département s’engage dans une démarche active en faveur des étudiants inscrits dans des parcours de mobilité (hors Réunion).Après la rencontre en juin 2018 à Saint-Denis avec les candidats à un premier départ en mobilité (cliquez ici pour voir le reportage vidéo de cette journée, ouverture d'une nouvelle page internet) , ces rendez-vous en métropole sont l’occasion d’aborder in-situ des questions concrètes relatives à l'attribution des aides départementales.Les témoignages recueillis et les comptes-rendus des échanges permettront d’aider les prochains candidats au départ et aideront la collectivité pour faire évoluer les cadres réglementaires.Département de La RéunionAntenne de Paris21, rue du Renard75004 PARISTél. : 01 40 25 98 40Courriel : antenneparis974@gmail.com