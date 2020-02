Rendez-vous à Plateau Caillou le 23 février pour la Journée Récréative

Le 10/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 88

Une foule d’animations vous attend à la piscine de Plateau Caillou ce dimanche 23 février 2020 ! Structures gonflables et parcours ludiques seront installés dans les bassins de 9h à 14h. Venez passer un bon moment !



Cette journée se déroulera de 9 à 14 heures, sans interruption. Pas besoin de s’y inscrire préalablement. Prévoyez votre bonnet de bain (obligatoire) et votre maillot de natation. Les tarifs d’accès sont ceux en vigueur dans les piscines municipales de la commune. 50 centimes pour les enfants et 1 euro pour les adultes.