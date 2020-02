Rendez-vous à la 10ème édition de l’Open International des Brisants !

Voici la liste des six tournois disponibles entre le 17 et le 21 mars 2020.1. Tournoi loisir mixte du samedi 21 mars : voir tarif et inscriptions via mail au inscription3b@gmail.com avant le 15 mars2. Tournoi jeunes du mardi 17 mars : voir tarif et inscriptions avec date de naissance via mail au inscription3b@gmail.com avant le 15 mars3. Tournoi simple du mardi 17 mars, avec pré-qualifications locales le dimanche 8 mars : voir tarifs pour les préqualifs + si entrée dans le tableau principal, inscriptions avant le 5 mars : cliquez sur les liens pour les hommes et pour les femmes 4. Tournoi mixte du mardi 17 et mercredi 18 mars, avec pré-qualifications locales le dimanche 8 mars : voir tarifs pour les préqualifs + si entrée en qualification, inscriptions avant le 5 mars 5. Tournoi ITF 0$ du jeudi au samedi 19-21 mars, avec pré-qualifications locales le dimanche 8 mars : voir tarifs pour les préqualifs + si entrée en qualification, inscriptions avant le 5 mars 6. Tournoi ITF 35.000$ du mercredi au samedi 18-21 mars : voir tarifs pour les qualifications + si entrée dans le tableau principal, inscriptions avant le 5 mars Important :– Pas de reversement dans le tableau du 0$ cette année, il faut choisir entre le 0$ et le 35.000$ dès le départ.– Vous ne pouvez vous inscrire en tournoi loisir mixte que si vous n’êtes pas inscrit dans un autre tournoi de la semaine.Tous les tournois ont des tableaux de consolantes.Plus d’informations sur la page Facebook de Bourbon Brisants beachtennis 3B