Rendez-vous aux jardins du 7 au 9 juin 2019

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-septième année consécutive la manifestation « Rendez-vous aux jardins » qui aura lieu le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019, sur le thème les animaux au jardin.Conçu depuis l’origine sur trois jours, cet événement culturel GRATUIT, plus particulièrement réservé le vendredi 7 juin au public scolaire (sur rendez-vous préalables), s’ouvre largement à tous les publics les samedi 8 et dimanche 9 juin.Outre l’ouverture massive de parcs et jardins privés et publics : 2 700 en 2018 (7% de plus qu’en 2017), cette manifestation est l’occasion de mettre en place des animations (près de 4 000 en 2018).En 2018, 2 millions de visiteurs répartis dans les 16 pays européens participants ont découvert un jardin et, pour beaucoup d’entre eux, ont pris part à l’une des animations exceptionnellement organisées à cette occasion : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, expositions, promenades musicales, jeux/concours, lectures de textes, poésies, animations théâtrales, etc.En 2019, la manifestation sera placée sous le thème les animaux au jardin. Ce thème propose de réfléchir aux rapports que l’homme entretient avec son environnement et avec la biodiversité. Les animaux peuvent être nuisibles pour certains jardiniers : pyrale du buis, puceron, doryphore, limace, rongeurs, chevreuil, etc. mais ils peuvent également l’aider à entretenir son jardin : coccinelle, ver de terre, pollinisateurs, hérisson, mouton, cheval de trait, etc. L’animal est une composante indispensable des jardins zoologiques, il peut aussi être un élément d’ornement comme le paon, ou un sujet récurrent de la statuaire.Ce thème peut être décliné dans tous les jardins même les plus modestes à toutes les saisons.