Rendez-vous nombreux à LENA pour une journée portes ouvertes !

Le 22/02/2019

L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) vous ouvre les portes de L’Espace Numérique et Artistique (LENA) du TCO, situé à Trois-Bassins. Rendez-vous nombreux le samedi 2 mars 2019 !Au programme entre 10h et 16h : des ateliers en matinée et des restitutions dans l’après-midi.Vous habitez le territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) ? Venez profiter de ce programme artistique varié et entièrement gratuit !Un avant-goût des stages proposés par l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest pendant les vacances scolaires de mars (du 11 au 22 mars 2019) ► + d’infos sur place ce samedi 2 mars