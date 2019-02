Renforcer la coordination des actions de coopération entre les territoires de la France de l’Océan Indien

Le 18/02/2019

La coopération régionale a pour objectif de soutenir l’ouverture internationale et l’insertion de l’île de La Réunion dans son environnement régional.Ainsi depuis 2010, le Président de Région a impulsé une politique de coopération régionale volontariste en direction de ses partenaires de l’Océan Indien.Une dynamique renforcée ces dernières années au regard de cette volonté politique d’ouverture qui vise à développer les relations de coopération avec les territoires pour lesquels des liens étroits à la fois historiques et culturels existent avec La Réunion.Mayotte collectivité unique exerce les compétences des régions d’Outre-mer et depuis le 1er janvier 2014 Mayotte, 9e Région Ultrapériphérique fait partie intégrante de l’Union Européenne. Ces caractéristiques communes entre Mayotte et La Réunion convergent en faveur de la signature de cette convention de partenariat institutionnel entre avec le Département de Mayotte et la Région Réunion.C’est dans cette même volonté politique d’ouverture et de coopération renforcée que s’inscrit la signature de la déclaration d’intention pour "la création de la plateforme de coopération de la France de l’océan indien".