Renouvellement du partenariat "Culture et Santé" entre l'ARS OI et la DAC de La Réunion

Le 28/02/2019 | Par N.P | Lu 85

Une nouvelle convention de partenariat 2019 – 2021 a été signée entre la DAC et l'ARS Océan Indien. Le communiqué :

Après 6 années de partenariat, l’Agence de Santé Océan Indien et la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion ont décidé, le 27 février 2019, de réaffirmer leur engagement en faveur du développement des actions artistiques dans le champ de la santé. Une nouvelle convention de partenariat, pour 2019-2021, vise à encourager le développement de projets culturels et artistiques au sein des établissements et services de santé et médico-sociaux à destination du plus grand nombre : usagers, soignants, personnels administratifs.



L’objectif est que la maladie, le vieillissement, ou le handicap ne soient pas un obstacle à l’accès à la culture ou aux pratiques culturelles et artistiques, et que les artistes puissent s’emparer des enjeux de santé et leurs donner un écho dans la société.



▬ Le dispositif « Culture et Santé » : historique et contexte



>> Contexte national

Le ministère de la Culture s'attache à favoriser l'accès à la culture des personnes qui en sont éloignées. Dans ce cadre, il s'est associé au ministère de la Santé, afin que soient pris en compte les patients et les bénéficiaires des établissements de santé et médico-sociaux, qui du fait de leur état de santé ou de la présence d’un handicap pourraient subir une restriction dans leurs pratiques culturelles. Une convention, reconduite en 2010, définit un programme national « Culture et santé », dont l'objectif est d'encourager l’accès aux pratiques culturelles des usagers et patients, mais aussi des professionnels de la santé.



Ce partenariat est décliné au niveau régional, par les agences de santé et les directions aux affaires culturelles, au travers d’actions concrètes de soutien aux activités culturelles dans le champ de la santé.



>> Contexte régional : mise en œuvre d’un partenariat dans la zone Océan Indien L’ARS Océan Indien et la DAC de La Réunion ont signé en 2013 une convention de partenariat « Culture et Santé », décidant ainsi d’une politique volontariste d’accès à la culture en direction de tous les publics (patients, usagers, personnel soignants). Des appels à projets annuels en direction des acteurs de santé et de la communauté artistique ont été publiés, mobilisant des moyens financiers pour soutenir ces projets.



L’ARS Océan Indien et la DAC de la Réunion ont décidé de renouveler leur engagement pour une durée de 3 ans (2019-2021), en articulation avec le Projet Régional de Santé. Un séminaire, réunissant l’ensemble des acteurs et professionnels de santé mais aussi les acteurs culturels et les artistes, s’est tenu en novembre dernier pour faire le bilan des actions passées et définir les grandes orientations de ce partenariat renouvelé.