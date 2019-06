Rent’ pas dann faux train !

Le 20/06/2019 | Par Jean Artanch

Je le disais dans un précédent courrier : il est urgent de tourner la page Didier ROBERT. Il y va de l'avenir de la Réunion, de celui de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et ce qui se trame aujourd’hui vient confirmer cette urgence. En effet, zordi, Didier Robert i rod ral a nou dann faux train.



Moin mi di : Rent pas dann faux train ! Depuis quelques semaines on voit fleurir à grands coups de panneaux aux entrées de villes, de la pub pour le Tram-train version Robert. Bon zot i koné, copier i gin-y zéro ! Plus sérieusement, alors qu’on est bien loin de terminer la route Rann Nout Larjan (RNL) qui coûte déjà aux réunionnais plus de 2 milliards d’euros, alors que le président veut mettre 10 millions d’euros supplémentaires pour faire une entrée Grande Chaloupe, a koz li gin-y pa fini La route jusqu’à la Possession, il veut encore mettre la main dans nout porte-monnaie, pour un projet faux train.



Ça suffit ! Nous ne sommes pas des vaches à lait Monsieur Robert ! Où sont vos 2000 bus, votre réseau de transport par éco-bus ? Vous ne parlez plus d’incertitudes financières, de risque de gel des finances régionales comme vous le faisiez pour le Tram-train. Vous êtes plombez les finances de la région, et par conséquent plombez l’avenir des Réunionnais. Il donc est urgent de changer le capitaine du bateau, avant que ce dernier ne fasse naufrage, et finisse par couler à pique avec tous ces passagers, c’est-à-dire nous avec !