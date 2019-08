Rentrée de l'Aumônerie de l'Université de Saint-Denis

Le 22/08/2019 | Par NP | Lu 155

À l'occasion de la réouverture de l'Aumônerie de l'Université de Saint-Denis, une messe de rentrée pour les étudiants, enseignants et personnels de l’université sera célébrée mercredi 28 août 2017 à 18h30, dans les locaux de l'Aumônerie de l'Université de Saint-Denis. Cette messe sera présidée par Mgr Gilbert Aubry et accompagnée d'une bénédiction des étudiants.Animée par un aumônier, un animateur et une équipe de bénévoles, l'Aumônerie organise à l'intention des étudiants, trois soirs dans la semaine, différents types d'activités : soirée louange, adoration, confession ou formation (le mardi) ; messe puis repas et temps convivial (le mercredi) ; une heure de libre antenne sur radio arc-en-ciel (le jeudi).Elle organise également 3 fois dans l’année des sorties week-end dans les cirques, sur 2 jours.Le thème de cette année universitaire sera : « Développe ce qui est durable en toi ». Ce thème sera développé de différentes manières durant des activités de l’aumônerie, durant les soirées de formation (écologie, spiritualité…), que durant les repas. Des éco-cups seront désormais utilisées (au lieu des gobelets en plastique), une attention particulière sera portée au tri des poubelles...Le rapport de l'homme à l'environnement n'est pas sans lien avec le rapport à autrui et à Dieu, et les questions sociales et écologiques interagissent. La notion d’« écologie intégrale » souligne ces interdépendances. Elle s'enracine dans celle de « développement intégral », en invitant à prendre en compte toutes les dimensions de la vie humaine mais aussi toutes les créatures.L'Aumônerie de l'Université de Saint-Denis est ouverte aux étudiants du lundi au vendredi, de 12h00 à 18h30.Site web : www.cathos.re Facebook : Aumônerie de l'Université de Saint-DenisRésidence Georges Brassens - 17 avenue Pierre Mendès France 97490 Sainte-ClotildeContact : P. Sébastien Vaast 0692703332 (aumônier); Rémi Mussard 0692019321 (animateur)