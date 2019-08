Rentrée scolaire au Tampon: Plus de 3 millions d'euros investis

Le 14/08/2019 | Par N.P | Lu 98

Vendredi c’est la rentrée pour quelque 10 900 écoliers du Tampon. À cette occasion, la municipalité a tenu à faire un point sur les nouveautés à l'école Jules Ferry.



Programme de réhabilitation, modernisation des bâtiments, réalisation de préaux... des travaux ont été réalisés durant ces vacances dans les écoles. "Plus de 3 millions d'euros pour le plan de rénovation du bâti scolaire et des équipements et mobiliers ont été investis cette rentrée", s’est félicité André Thien Ah Koon.



En outre, 8 nouvelles classes ouvriront (2 en maternelle et 6 en élémentaire, 6 fermeront (5 en maternelle et 1 en élémentaire). Pour répondre à la mesure du gouvernement, 34 classes ont été dédoublées (17 CP + 3 CP/CE1 + 13 CE1 + 1 CE1/CE2).



Dans l’objectif "d’offrir aux élèves et aux enseignants un outil d’apprentissage et de travail moderne et complet", 322 Tableaux Numériques Interactifs ont été distribués dans les écoles du Tampon, de la grande section au CM2 en passant par les classes ULIS, pour un montant de 1 480 000 euros.



Côté cantine, 5 réfectoires sont en cours de réaménagement. Dans l’avenir, des self-services seront implantés dans tous les réfectoires, a annoncé le maire. L’école du 12e Km et Bras de Pontho, seront les premières. Au total, 403 000 euros seront investis pour 44 points de distribution.



Des produits "BIO" en fruits et légumes, de "l’achat local", "nous avons signé une convention de partenariat Viandes péi avec les filières interprofessionnelles animales (ARIBEV, ARIV) : volailles, porc, bœuf, lapin", a listé le maire. Dans son programme de lutte contre le gaspillage alimentaire, la commune va traiter les excédents de la centrale Aristide Briand qui produit 4 000 repas/jour. Ils seront seront ensuite "conditionnés en barquettes puis redistribués par le CCAS aux personnes nécessiteuses".



Autres nouveautés de la rentrée: pour pallier la suppression des emplois de secrétariat, un agent communal, pour gérer les entrées dans les écoles le matin, a été affecté et en complément de la garderie communale, des associations de parents d’élèves proposent des activités culturelles et sportives sur le temps de la pause méridienne, entre 12h et 13h20 ou après 16h.