Réouverture de 5 déchèteries pour les professionnels de l’Ouest à partir du 15 avril

Le 16/04/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 63

Dans l’optique de soutenir l’activité économique en ces temps difficiles, le TCO annonce que l’accès à 5 déchèteries est spécialement réservé aux professionnels à partir de ce mercredi 15 avril 2020 sur rendez-vous.Les 5 déchèteries suivantes (une par commune) accueilleront exclusivement les professionnels sur réservation, du lundi au vendredi de 8h45 à 15h15 :Une application web développée en interne permet aux professionnels de prendre rendez-vous en ligne.Sur www.tco.re/rezapro , les professionnels ont accès au planning de chaque déchèterie, aux consignes de sécurité applicables sur site, à la démarche à suivre pour prendre rendez-vous…Cette procédure a spécialement été mise en place par le TCO afin de garantir leur sécurité et celle des agents d’accueil. La réservation permet aussi de réguler les arrivées et d’éviter des temps d’attente trop longs.D’autre part, compte tenu du contexte sanitaire, un dispositif de prévention et de sécurité est exceptionnellement mis en place afin de respecter les gestes barrières de lutte contre le Covid-19 et de préserver la santé de chacun.