Réouverture des déchetteries de la CINOR à compter du 14 avril

Le 09/04/2020 | Par CINOR | Lu 74

A la demande des services de l’Etat, la Cinor ouvre à nouveau certaines déchetteries de son territoire pour permettre aux particuliers et aux artisans d’évacuer correctement leurs déchets pendant la période de confinement.



L'objectif vise à lutter contre les dépôts sauvages et à l’épidémie de dengue qui reprend de l'ampleur sur le Nord.



Aussi, les déchetteries suivantes seront rouvertes à compter du mardi 14 avril de 8 à 12h :



> A SAINT DENIS : les déchetteries de La Montagne et de la Bretagne



> A SAINTE MARIE : la déchetterie de La Mare



> A SAINTE SUZANNE : la déchetterie de la Marine



Face à l’épidémie de dengue et à la crise sanitaire, la Cinor participe ainsi activement à cette lutte qui contribue à la protection de nos populations.



La Cinor rappelle aux administrés et artisans qu'ils doivent se munir de leur autorisation de déplacement.



De même, les gestes barrières et la distance sociale devront être respectés sur les différentes sites d'accueil.



La Cinor vous remercie de votre compréhension.