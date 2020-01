Réparer au lieu de racheter: La Chambre de métiers et la Cinor s'engagent à travers une convention

Le 17/01/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 257

Mettre en relation les différents acteurs institutionnels, en l'occurrence la Chambre de métiers et d'artisanat et la Cinor, pour favoriser auprès des entreprises du Nord de La Réunion, la diffusion de bonnes pratiques et d’outils relevant de "l'écologie industrielle et territoriale et de l’économie de la fonctionnalité". C'est le but de la convention signée ce matin entre la Cinor et la Chambre de métiers et d'artisanat de La Réunion.La convention signée entre les deux institutions trouve sa source dans le contrat d’objectif Déchets et Économie Circulaire (CODEC) de la Cinor. Pour rappel, ce CODEC, en partenariat avec l'ADEME, vise à établir des actions nouvelles pour réduire les déchets sur le bassin cinorien en déterminant la nature des déchets ménagers pouvant être réutilisés et réemployés au sein du tissu d'entreprises locales du territoire, composé de 4 260 sociétés soit plus de 10 000 emplois.Ainsi, chaque année, le gisement global des déchets de BTP atteint sur le territoire du Nord de l'île près de deux millions de tonnes. Les déchets organiques issus des activités économiques, agricoles, agroalimentaires et des stations d'épuration constituent quant à eux le second poste avec près de 1,6 million de tonnes, suivis des déchets dangereux (8 000 tonnes/an).À travers leur partenariat, la Cinor et la CMA comptent mettre prochainement en place 9 actions, inscrites dans un cadre général. Parmi ces mesures: l'accompagnement des projets d’écologie industrielle et territoriale (EIT) sur le territoire de la Cinor, la promotion du vrac (sans emballage), la promotion de la consommation collaborative, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la prévention de l'utilisation des produits dangereux, la promotion de la première action retenue, l'optimisation de la collecte de déchets d'activités économiques, la participation à l'observatoire des déchets d'activité économique et enfin, le suivi des entreprises engagées dans l'EIT et l'économie circulaire."Nous avons lancé il y a quelque temps un site internet, www.reparer.re , qui recense tous les artisans disponibles sur l'île et disposés à réparer les objets amenés par une personne. Le but pour nous est que l'entreprise ait plus de clients, que les clients eux-mêmes fassent des économies en évitant de racheter un objet neuf et en même temps, de préserver notre environnement avec moins de matériels jetés", explique Bernard Picardo, président de la Chambre de métiers.La convention signée avec la CDMA est un dispositif "gagnant-gagnant" assure pour sa part la vice-présidente de la Cinor et membre de la commission environnement de la collectivité, Yvette Duchemann. "Le réemploi des objets est positif aussi bien pour l'environnement, pour l'emploi, les usagers et bien sûr nos deux institutions (…) Nous comptons emmener ce bon-sens pratique à renaître ou à se poursuivre au sein des ménages", argue l'élue écologiste.