Repas pantagruélique, copieusement arrosé : Se remettre des excès des fêtes

Le 25/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 155

Le réveil a été difficile? Maux d’estomac, mal à la tête, nausée…Après le repas pantagruélique du réveillon de Noël, copieusement arrosé, ces excès ont eu raison de votre corps. Voici quelques conseils pour ne pas passer le reste de la journée allongé sur le canapé.



La première des choses est de s’hydrater. Ne pas vaincre le mal par le mal mais au contraire boire régulièrement de l’eau ou des tisanes aide à la digestion. Romarin, mélisse ou encore un mélange d’artichaut, romarin, menthe et thym stimuleront la production de bile et détoxiqueront le foie. Autres remèdes de grand-mère, le gingembre pour lutter contre la nausée ou encore le citron.



Pour les repas qui viendront, pensez léger et abandonnez l’idée de la diète, le corps a tendance à stocker les graisses en situation de manque. Les fruits et légumes, riches en fibres, sont à privilégier. Et alors que le beau temps est au rendez-vous pourquoi pas effectuer une petite balade ou quelques brasses en fin de journée au moment où le soleil se fait plus doux.