Reprise épidémique de la dengue avec 219 nouveaux cas la semaine dernière

Rappel des bons gestes



• Coupelles : Vider les sous-pots

• Pneus : Vider les pneus, les mettre à l’abri ou les recouvrir afin d’éviter la stagnation de l’eau à l’intérieur.

• Petits déchets : Les jeter dans une poubelle fermée par un couvercle

• Jouets : Ranger les jouets à l’abri de la pluie. S’assurer qu’ils ne sont pas remplis d’eau

• Fûts, arrosoirs et seaux : Les vider ou couvrir et les ranger à l’abri de la pluie. Les récipients de récupération d’eau de pluie doivent être recouverts d’un tissu à maille fine afin d’éviter que les moustiques ne pondent à l’intérieur.

• Gouttières : Vérifier la pente et les nettoyer régulièrement pour que le conduit ne s’encombre pas de feuilles mortes.



Quotidiennement, il est important de jeter les déchets et encombrants dans les containers prévus à cet effet ou en déchetteries (jamais dans la nature, dans les ravines ou sur la voie publique) et de respecter les jours de collectes.



La responsabilité individuelle



Utilisez des répulsifs et protégez-vous des piqûres de moustiques : la protection contre les piqûres de moustiques est une mesure à mettre en œuvre en utilisant des diffuseurs, répulsifs, vêtements couvrants ou des moustiquaires en journée pour les jeunes enfants. Les produits répulsifs sont le moyen le plus efficace de se protéger contre les piqûres de moustiques.



Consultez immédiatement un médecin en cas d’apparition de symptômes (forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, grande fatigue).



Ce sont ces gestes menés par tous, à titre personnel et collectif, qui permettent de limiter la prolifération du virus de la dengue sur l’île.