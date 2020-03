Résidence d'Artiste de Boutiana au Lazaret de la Grande Chaloupe

Le 09/03/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 51

« Je veux que l’on entende la voix des engagés »



Aller au-delà de son histoire et de l’histoire du peuplement de La Réunion. Avec « El’Azar », le chorégraphe Didier Boutiana nous transporte au 19ème siècle. Sur le site du Lazaret vivent plusieurs dizaines de milliers d’hommes et de femmes venus de l’Inde, de Madagascar, de Chine ou encore du Mozambique. A quoi rêvaient ces individus qui étaient placés là pour la quarantaine ? Restaurer ces émotions, ces rires, ces pleurs… restaurer la mémoire à travers le mouvement des corps et habiter de nouveau les vestiges du Lazaret c’est la proposition du jeune chorégraphe Réunionnais.



Pour celui qui est né au Port à quelques encablures de la prison, le rêve a un sens. Ce rêve qui permet d’aller au-delà des murs, au-delà des villes, au-delà des océans. C’est dans son parcours que le chorégraphe puise le fruit de son inspiration, de ses créations. Une identité réunionnaise qui raisonne dans son dernier spectacle « El’Azar » qui fera l’objet d’une restitution sur le site du Lazaret de la Grande Chaloupe. Dans le cadre d’une résidence d’artiste proposée par le Département de La Réunion, Didier Boutiana a « vécu » au Lazaret pendant six mois, plus précisément de décembre 2018 à juin 2019. « Mon spectacle est un mélange de danse, de théâtre, de scénographie et de poésie avec des installations. Mon ambition est de rendre hommage aux engagés qui sont passés par le Lazaret.



Je veux signifier leur présence et redonner une dimension humaine à cet endroit qui, aux premiers abords, paraît très froid. Toutes ces personnes étaient traversées par des émotions. Il y avait évidemment de la tristesse et de la souffrance mais je sais qu’il y avait aussi de la joie, des rires, de l’espoir… » Un spectacle vivant qui habite les différents bâtiments qui composent le site. Le spectateur est invité à une déambulation qui le mène à des endroits cachés où d’habitude on ne va pas. « Je veux que chaque recoin reprenne vie. Je veux démystifier le lieu pour lui rendre son âme. Toute cette énergie que j’ai ressentie en étant ici, toutes les émotions qui sont remontées, en tant qu’artiste, je dois y trouver les éléments nécessaires pour que la création soit comprise de tous, que l’on soit Réunionnais ou Européen… Mon spectacle n’est pas un rituel mais un hymne à l’universalité pour que d’où qu’on vienne on « entende » ces paroles prononcées par ces engagés à travers la danse ou l’expression théâtrale que je propose. »



Le rêve d’une vie meilleure et une quête de liberté…



Car l’humain et l’humanité font partie des thèmes de prédilection des créations de Didier Boutiana. Assumer pleinement son histoire pour en faire ressortir son identité chorégraphique. « J’étais venu au Lazaret en tant que simple visiteur. Lorsque le Département a lancé l’appel à projet pour les résidences d’artiste, j’ai choisi consciemment ce lieu car je voulais que l’histoire des engagés soit connue de tous. J’habite au Port et tout au long de ma résidence, j’ai beaucoup parlé du Lazaret mais très peu de jeunes l’avaient visité. Je veux que mon spectacle reflète ce lien entre l’histoire et le monde d’aujourd’hui. »



Didier Boutiana s’est entouré de la section de danse du Collège Bourbon. « Ce travail avec les jeunes était très important. Ce sont les vecteurs de notre culture. Je voulais aussi emmener un peu d’innocence pour « casser » avec cette histoire très chargée en émotion. L’engagisme vu à travers la naïveté d’un enfant qui n’a pas encore été confronté aux épreuves de la vie. »



Outre les jeunes danseurs, un fonnkèr de Francky Lauret « Véda Lazaré » viendra renforcer la mise en scène du chorégraphe.



Et il y aura une suite bien sûr à cette belle aventure humaine puisque Didier Boutiana poursuit ses recherches sur l’engagisme dans la zone océan Indien. L’idée, transposer le spectacle dans ces lieux de mémoire et créer le lien historique qui unit nos peuples. « C’est une très belle initiative du Département et je veux l’emmener encore plus loin. Dans un premier temps, jouer dans la cour des établissements scolaires permettrait d’éveiller la curiosité des jeunes et les inciter ainsi à venir voir ce lieu emblématique. Dans un deuxième temps, je veux travailler avec tous ces pays qui ont ce passé en commun avec nous, Rodrigues, Maurice, l’Inde, le Mozambique... »



Pour que ce rêve d’une vie meilleure, ce voyage sans retour, ce sentiment d’exclusion, cette quête de liberté ne soit jamais oublié. « El’Azar » qui signifie en hébreu « secouru par Dieu », est une mise en quarantaine de ces engagés plus humaine. Et en fermant les yeux, on les imagine là, autour d’un feu, racontant leur traversée et se rappelant leurs pays, leurs familles… le sourire aux lèvres, les yeux tournés au loin vers l’océan avec ce bruit lancinant du battement de la mer sur les rochers de la Grande Chaloupe.



Florence Vendôme



El’Azar

Mise en scène Didier Boutiana avec la participation des élèves de la section Danse du Collège Bourbon

Samedi 7 mars à 10h00 et à 15h00

Au Lazaret de la Grande Chaloupe

Réservation au 0692 97 40 40 ou lazaret-grande-chaloupe@cg974.fr