Résiliation du contrat passé avec Inovest: Gérald Maillot satisfait de la décision du tribunal

1. Nono de ste Suzanne le 04/11/2019 13:00



Ce président ne manque pas de manière. Son marché déchets est résilié, et se dit très satisfait. Aller comprendre. Si je suis chef d entreprise, on résilie mon contrat et je suis satisfait... ou est l erreur? Le montant que va payer le contribuable de la CINOR n est pas connu, et il ose dire que c est l usager qui est gagnant. Nos taxes n arpentent pas d augmenter sur la TOM TAXE ORDURES MÉNAGÈRES.Sans doute qu’une construction sans permis sur la terre réunionnaise donne le Réunionnais gagnant. Qu il arrête son délire. Et dire qui va se présenter au municipale. Les usagers sont souviendront.Il faudra que ces politiques arrêtent de nous prendre pour des bisounours, en créole y dit pren a nou pou couillon .