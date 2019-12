Résine de cannabis : 3 ans de prison pour les deux mules parisiennes

Le 11/12/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 487

Les deux métropolitaines originaires de la banlieue parisienne, âgées de 25 et 29 ans qui ont été interpellées à l’aéroport Roland Garros le 28 octobre dernier sont jugées ce mercredi après midi. Elles avaient été arrêtées avec 10 kilos de résine de cannabis dissimulés dans des paquets cadeaux dans leurs valises.



Le 3 décembre dernier, elles avaient déposé une demande de mise en liberté devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Les deux jeunes filles - n'ayant aucun hébergement à La Réunion et n’ayant fourni aucune pièce supplémentaire pour appuyer leur demande - ont vu leur requête rejetée par le tribunal et sont restées en détention dans l'attente de leur procès qui a lieu ce mercredi 11 décembre, après un premier renvoi. Les deux jeunes filles ont été particulièrement coopératives dans le cadre de l'enquête.



La procureur a demandé 3 ans de prison et le maintien en détention pour les deux jeunes femmes. 50 000 euros d'amende ont été réclamés pour les deux, car seuls 10 kg de drogue ont été retrouvés. Le délibéré est tombé en fin de journée, les réquisitions ont été suivies : une peine de 3 ans de prison a été prononcée.