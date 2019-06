Résorption du dépôt sauvage et embellissement à l’Éperon

Le 27/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 48

Les services de la ville de Saint-Paul ont coordonné leurs efforts afin d’apporter un meilleur cadre de vie aux habitants. Ce mercredi 26 juin 2019 a donc été inauguré le nouveau site d’embellissement de l’Éperon.



Un projet impulsé par la commission Environnement et Solidarité du Conseil Municipal des Enfants et de la Jeunesse. Intitulée « Stop aux dépôts sauvages », l’action s’est concrétisée par le dévoilement d’un panneau de sensibilisation réalisé par les enfants avec l’aide de l’association « les Rencontres Alternatives ».



Le Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé et l’élu délégué aux affaires scolaires Alex Pota ont aussi activement participé à la restitution des travaux avec la plantation d’un arbre à proximité du site.



Partenaires institutionnels, services de la collectivité, élus, parents et enfants ont tous plébiscité cette action citoyenne amenée à être reconduite dans les quartiers de Saint-Paul.