Restauration scolaire: L'aide de la CAF versée aux familles ce lundi 20 avril

Le 20/04/2020 | Par LG | Lu 570

La fermeture des services de restauration scolaire peut s'avérer pénalisante pour les familles les plus précaires qui doivent faire face à des dépenses d'alimentation supplémentaires durant la période de confinement. Du coup, la CAF adressera à certaines familles une aide financière à partir de ce lundi.

La fermeture des services de restauration scolaire fait peser une charge supplémentaire sur les familles les plus modestes. C'est à ce titre que la CAF de La Réunion verse ce lundi 20 avril le montant de la PARS sur le compte des familles bénéficiaires.



Depuis le début du confinement le 16 mars 2020, l'ensemble des établissements scolaires et des services de restauration ont fait l'objet d'une décision de fermeture administrative.



La Prestation Accueil Restauration Scolaire (PARS) sera ainsi reversée directement aux familles bénéficiaires.



La PARS est habituellement versée par les Caisses d'Allocations Familiales pour le compte de l'Etat, directement aux gestionnaires de cantines scolaires. Mais depuis le confinement en mars, elle n'est plus distribuée en raison de la fermeture des établissements et des services de restauration scolaires.



Ainsi, les ressources budgétaires de la PARS non utilisées et correspondant strictement à la période de confinement et de fermeture des écoles et établissements scolaires sont redistribués aux familles bénéficiaires.



Près de 100.000 familles réunionnaises, soit 164.277 enfants, seront bénéficiaires de cette prestation exceptionnelle. Le versement se fera automatiquement sur le compte des familles concernées ce lundi 20 avril. Aucune demande n'est donc nécessaire.



L'aide de la CAF est versée sous conditions de ressources et sous la forme d'une prestation forfaitaire de 35 euros par enfant âgé de 3 à 17 ans.