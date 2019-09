Retards et annulation de vols : La ligne Orly-La Réunion au top...

Le 02/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 2100

Le baromètre d'Air Indemnité, spécialiste de la gestion des demandes d'indemnités auprès des compagnies, dresse le bilan des retards et des vols annulés sur les vols au départ des aéroports français cet été.



Après l’été 2018 qui a été très perturbé par des mouvements sociaux, l’été 2019 a été plus tranquille pour les milliers de passagers.



Le nombre d'annulations de vol au départ ou à l'arrivée en France a baissé de 48 % par rapport à l'an dernier, et celui des retards supérieurs à deux heures de 24 %, explique un porte-parole d'Air Indemnité. Mais l’année 2018 avait été émaillée de nombreux mouvements sociaux dans les compagnies aériennes. Mais même comparés à 2017, les dysfonctionnements ont été moins nombreux en 2019.



Néanmoins, certaines lignes étaient à éviter cet été, en vols intérieurs. La palme revient à la ligne Orly-La Réunion qui affiche un taux de vols perturbés de 5,65 %, devant la ligne Bastia-Nice et Toulon-Orly (3,89 % des vols perturbés par des retards).



À L'international, la liaison à éviter absolument a été Los Angeles-Paris Charles-de-Gaulle, avec près d'un vol sur dix perturbé.