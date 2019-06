Retour à un temps de saison avec un alizé humide sur la moitié Est

https://www.meteo974.re/

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

retour à un temps de saison avec un alizé qui reste humide sur la moitié Est de l'île.

les régions Est allant de Saint Joseph à Gillot:

à l'ouest des régions précédentes:

la nuit prochaine des averses passagères s'invitent encore une fois dans le ciel de la moitié Est. Le temps est calme ailleurs.

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 27 05h30Image radar: 6h01: des bandes pluvieuses touchent encore l'Est et le Nord-Est. METEO FRANCE-[a], des bandes pluvieuses touchent cette zone. Localement les averses sont d'intensité modérée surtout entre Saint Joseph et Saint André et dans les hauts.A 5heures les stations Météo France de Sainte Rose et du Baril rapportent 34.4mm et 22.1mm en 3 heures par exemple.Le temps est bien humide au volcan également.Dans le courant de la matinée des éclaircies se développement sur le littoral mais le ciel des hauts reste encombré et localement pluvieux.le ciel se partage entre éclaircies et nuages avec des averses isolées plus probables pour la région du volcan.[b]le ciel n'est pas entièrement dégagémais les éclaircies dominent. Le thermomètre réagit et il fait sensiblement plus doux en matinée qu'hier notamment dans les hauts.Le ciel est plus chargé dans les hauts de l'Ouestoù des averses se déclenchent localement.seules les régions Ouest et Nord-Ouest sont abritées du vent. Ailleurs il souffle en rafales modérées qui peuvent atteindre 60km/h vers Gillot et Pierrefonds.La haute mer est houleuse.Température du lagon: autour de 24.5°.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 12° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 16/17° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 20° CelsiusSur ce je vous souhaite une excellente journée!Patrick Hoareau.