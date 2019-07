Retour de l'hiver austral

Le 22/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 894

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

Lundi 22

ce matin

Le vent

la nuit

Lundi à Mardi

3:

Mardi 23

: journée venteuse et fraîche avec des températures souvent inférieures aux normales dans les hauts. Le Sud et le volcan restent exposés à l'humidité. Plus sec avec un soleil d'hiver sur la moitié Nord.

4:

Mercredi 24

: Soleil d'hiver austral. Le vent tourne au Sud-Est et épargne à présent les plages de l'Ouest.

Avec l'ensoleillement le thermomètre remonte légèrement pour se situer au niveau des valeurs de saison.





5:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 22 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

Les pluies et le vent de Sud font chuter les thermomètres de façon significative par rapport à Dimanche sur une large moitié Sud-Ouest de l'île.

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUILLET 22 06h30Graphique: comme prévu les pluies du front froid touchent principalement la moitié Sud-Ouest de la Réunion ce matin. Remontée d'air bien plus frais après le passage du front. Arome. METEO FRANCE: changement radical de temps surde l'île en 24heures.Après un Dimanche ensoleillé et très doux la semaine débute comme prévu avec une offensive de l'hiver austral: humide et venteux avec des températures en baisse.Le passage du système frontal se manifeste ce matin par des pluies modérées. Météo France relève à 6heures sur une durée de 3heures 39mm à Colimaçons , 33mm à la PFrance, 29mm à Pont-Mathrurin, 22mm à Pierrefonds ou encore 12mm à la Saline.Dans le courant de la matinée les accalmies deviennent plus fréquentes mais le Sud-Ouest et le Sud ainsi que les hauteurs associées restent exposées cet après midi à des averses passagères.Sur leles averses sont plus faibles ce matin, 2.4mm en 3 heures à Gillot. Dans le courant de la matinée les pluies cessent et des éclaircies reviennent sur l'Est notamment.Le long des côtes Ouest et Sud les vagues peuvent atteindre 3m d'ici ce soir.Température du lagon: autour de 24°.de: le Sud et la région du volcan restent exposés à des averses. Nuit bien fraîche dans les hauts.Maximum de 24/25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 9/10° CelsiusMaximum de 10° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 16/17° CelsiusMaximum de 18° CelsiusSur ce je vous souhaite un excellent début de semainePatrick Hoareau.