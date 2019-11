Retour des éclaircies dimanche

Le 15/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 53

Prévisions pour la nuit du 15 au 16 Novembre

Les étoiles restent bien cachées cette nuit. Le ciel des régions Ouest et Sud précipite peu mais est très nuageux.



Sur la moitié Est et plus temporairement sur le Nord les averses faibles à modérées rythment la nuit.



🎏 Le vent est sensible sur le Sud sauvage et sur le Nord. Il rentre en cours de nuit sur le Nord-Ouest et dans la région de Saint Philippe.



🌊 La mer est favorable de la Pointe des Aigrettes à Saint Joseph. Ailleurs elle est agitée à forte.





Prévisions pour le samedi 16 Novembre

Le temps reste maussade . Le soleil ne revient que dimanche et pas pour tout le monde.



➡️ Matin : la couverture nuageuse domine largement. Les chances d'éclaircies sont minces.

Le ciel mouille encore sur l'Est et le Nord.

Sur l'Ouest et le Sud les précipitations sont rares mais le bleu est absent.



➡️ Après-midi : peu d'évolution significative à attendre.



🎏 Le vent chahute en rafales soutenues sur le Nord-Ouest et sur le Sud-Est. Il est noté à un degré moindre vers la Plaine des Cafres.



🌊 La mer est rendue agitée à forte sous l'effet du vent. Elle reste favorable sur rivages déventés comme sur les plages de l'Ouest. Température du lagon: proche de 26°.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h31 le 16 -- Coucher du soleil : 18h35 le 16



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1014.5 hectoPascals. ➡️la couverture nuageuse domine largement. Les chances d'éclaircies sont minces.Le ciel mouille encore sur l'Est et le Nord.Sur l'Ouest et le Sud les précipitations sont rares mais le bleu est absent.➡️peu d'évolution significative à attendre.chahute en rafales soutenues sur le Nord-Ouest et sur le Sud-Est. Il est noté à un degré moindre vers la Plaine des Cafres.est rendue agitée à forte sous l'effet du vent. Elle reste favorable sur rivages déventés comme sur les plages de l'Ouest. Température du lagon: proche de 26°.➡️➡️05h31 le 16 --18h35 le 16🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot :

🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 26 Le Port 28 Saint Paul 27 Grand Fond 28 Pointe 3 Bassins 28 Saint-Louis 28 Saint Pierre 28 Saint Philippe 25 Sainte Rose 24 Saint Benoit 24 Saint André 26 Volcan 15 Maïdo 16 Bourg Murât 16 Plaine des Palmistes 17 Cilaos 23 Salazie 22

TENDANCES POUR LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE