Retour des fonctionnaires ultramarins: Un amendement pour l'application des CIMM

Le 10/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 196

Un amendement a été déposé par Nadia Ramassamy, députée et présidente de l'Integroupe parlementaire des Outre-mer, sur le Projet de loi Fonction publique qui va être examiné par l'Assemblée nationale. Un amendement qui "vise à faire toute la lumière sur l'application de la loi Égalité Réelle Outre-mer et la reconnaissance des Critères d'intérêts moraux et matériaux (CIMM) pour les fonctionnaires ultramarins". Le voici :